GML schaltet Beleuchtung an Fassade ab

Ludwigshafen. Die GML unterstützt einen Aufruf des Bundeswirtschaftsministeriums und vieler Verbände zum Energiesparen und schaltet bis auf Weiteres die Kamin- und Fassadenbeleuchtung am Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen ab. Das hat das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt. „Viele Ludwigshafener mögen die bunte Kaminbeleuchtung der GML, die seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine auf „Friedens-Weiß“ geschaltet ist, und die Fassadenbeleuchtung. Wir verstehen aber den Aufruf zum Energiesparen und werden diesem bis auf Weiteres folgen“, so Dr. Thomas Grommes, GML-Geschäftsführer. Die sonstige Beleuchtung muss aus Gründen der Arbeitssicherheit eingeschaltet bleiben. red

