Gleiserneuerung Friedensstraße - Strecke gesperrt

Ludwigshafen. Aufgrund von Gleisarbeiten an der Haltestelle Friedensstraße in Ludwigshafen wird die Stadtbahnstrecke zwischen Giulini und Rheingönheim von Montag, 9. Mai bis Dienstag, 17. Mai gesperrt. Wie die RNV mitteilt, werden die Stadtbahnen der Linien 6/6A und 6E in diesem Zeitraum nur bis zur Haltestelle Guilini fahren. Ab dieser von Steig D fährt Schienenersatzverkehr in Richtung Rheingönheim und zurück. Die Haltestelle Brückweg entfällt dabei. Die Haltestelle Hauptstraße wird zusätzlich bedient.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1