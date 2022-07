Gleisarbeiten an Linie 10

Ludwigshafen. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) erneuert von Samstag, 23. Juli, bis Montag, 1. August, die Gleisanlage im Bereich des Friedensparks in Ludwigshafen. Aus diesem Grund wird – von Betriebsbeginn an – am kommenden Samstag die Linie 10 zwischen den Haltestellen Marienkirche und Ludwigshafen Hauptbahnhof eingestellt. Nach Angaben der RNV verkehren Ersatzbusse zwischen den Haltestellen Berliner Platz (Steig F) und Friesenheim Mitte (Steig D).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Buslinien 74 und 77 nutzen

Der Streckenabschnitt zwischen Berliner Platz und Luitpoldhafen könne nicht bedient werden, so die RNV. Fahrgäste sollen alternativ die Buslinie 74 bis zur Haltestelle Bürgermeister-Krafft-Platz oder die Buslinie 77 bis zur Ersatzhaltestelle Drehbrücke nutzen. Die Haltestelle Ebertpark in Richtung Friesenheim Mitte wird erst ab 8.30 Uhr bedient.

Der Stadtbahnverkehr an der Baustelle wird eingestellt. © Stadt Ludwigshafen

Die Haltestellen Kreuzstraße und Hagellochstraße werden ab Samstag in beiden Fahrtrichtungen angefahren. Für die Haltestelle Friesenheim Mitte wird stadteinwärts eine Ersatzhaltestelle im Kreuzungsbereich Sternstraße/Carl-Bosch-Straße eingerichtet. Die Haltestelle Rohrlachstraße wird zusätzlich bedient, an der Haltestelle Kaiser-Wilhelm-Straße wird in Fahrtrichtung Friesenheim Mitte der Steig C angefahren.

Mehr zum Thema ÖPNV Schienenersatzverkehr für Linie 10 eingerichtet - rnv erneuert Gleise am Ludwigshafener Friedenspark Mehr erfahren Schlossbeleuchtung Busse und Bahnen werden wegen Heidelberger Schlossbeleuchtung umgeleitet Mehr erfahren Baustelle Gleise auf Kurpfalzbrücke werden erneuert: Was das für Fahrgäste bedeutet Mehr erfahren

Die Gleiserneuerung sei laut RNV nötig, um weiterhin einen sicheren und zuverlässigen Stadtbahnbetrieb gewährleisten zu können. soge