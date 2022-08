Gleisarbeiten an Endstelle Oggersheim

Ludwigshafen. Gleis- und Weichenerneuerungsarbeiten können in Oggersheim in den kommenden Tagen zu Behinderungen im Öffentlichen Nahverkehr führen. Wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mitteilt, wird sie in der Zeit von Montag, 8. August, bis voraussichtlich Mittwoch, 17. August, die Gleise und Weichen im Bereich der Endstelle Oggersheim sanieren. Deswegen wird ein Schienen-Ersatzverkehr eingerichtet.

Für die Dauer der Arbeiten werden die Bahnen der Linien 4/4A und die Expresslinie 9 zwischen Oggersheim und Berliner Platz eingestellt. Zwischen der Endstelle Oggersheim und der Haltestelle Berliner Platz werden dann Busse fahren.

Zusätzliche Expressbusse

An der Endhaltestelle Oggersheim stehen Gleisarbeiten an. © Thomas Rittelmann

Zwischen Oggersheim und der Haltestelle Bad Dürkheim Bahnhof pendeln die Züge der Linien 4/4A und 9 Express. Dabei fahren die Züge in den Abendstunden ab etwa 20 Uhr sowie morgens von Montag bis Freitag bis etwa 5 Uhr und Samstag und Sonntag bis etwa 8 Uhr von Bad Dürkheim nach Oggersheim zehn Minuten früher als üblich.

In den Morgenstunden zwischen etwa 5.45 Uhr und 9 Uhr besteht von Montag bis Freitag ab der Endstelle Oggersheim in unmittelbarem Anschluss an die Ankunft der Züge aus Bad Dürkheim zusätzlich die Möglichkeit, mit Expressbus-Fahrten direkt zu den Haltestellen Bürgermeister-Kutterer-Straße, Pfalzbau, Kaiser-Wilhelm-Straße und Berliner Platz zu fahren.

Aufgrund einer weiteren Baumaßnahme im Bereich der Haltestelle Mannheimer Tor wird der Schienen-Ersatzverkehr der Linie 4 in beiden Richtungen über die Haltestelle Oggersheim Bahnhof umgeleitet.

An der Haltestelle Oggersheim Bahnhof besteht ein Übergang zu den ebenfalls umgeleiteten Buslinien 70, 71, 72 (nur Richtung Melm/Notwende), 89 und 90. red/sko

Info: Weitere Informationen unter www.rnv-online.de