Getanztes „Dornröschen“ in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Noch einmal ist die die Französische Compagnie Illicite am Donnerstag, 22. Dezember, 19.30 Uhr, mit ihrem Tanzstück „Dornröschen“ am Ludwigshafener Theater im Pfalzbau zu Gast. Compagnie-Leiter Fábio Lopez „greift auf Tschaikowskys bekannte Ballettmusik zurück, scheut sich aber nicht vor Veränderungen“, notiert das Pfalzbau-Theater in seiner Ankündigung. Karten kosten zwischen 21 und 36, ermäßigt zwischen 11,50 und 19 Euro, im Familienpaket zwischen 53 und 97 Euro. Die Theaterkasse hat die Rufnummer 0621/5 04 25 58.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1