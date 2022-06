Gesundheitliche Probleme verursachen Verkehrsunfall in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Aufgrund eines medizinischen Notfalls hat ein Autofahrer am Montagmorgen in Ludwigshafen einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei fuhr der 48-Jährige auf der Hemshofstraße als ihm plötzlich schwarz vor Augen geworden sei. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und streifte am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 12 000 Euro. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.

