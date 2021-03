  Gesuchter Straftäter bei Ladendiebstahl ertappt

Ludwigshafen. Ein gesuchter Straftäter ist in Ludwigshafen bei einem Ladendiebstahl ertappt worden und sitzt jetzt im Gefängnis. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete ein Ladendetektiv den 28-Jährigen am Montag beim Stehlen in einem Drogeriemarkt am Rathausplatz. Der Detektiv folgte dem Dieb und alarmierte die Polizei, die den Täter kurz darauf auf einer Bank antraf. Ein Fluchtversuch scheiterte. Bei der Aufnahme der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann bereits ein Haftbefehl bestand.

