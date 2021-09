Gestank aus Mutterstadt

Ludwigshafen. „Es stinkt seit Tagen in Maudach Süd/West nach giftiger Chemie.“ So schrieb es Jürgen Wenzel am Dienstag an eine Mitarbeiterin der Stadt und an diese Redaktion. Er fügte die Bitte an, das zuständige Umweltamt die Sache prüfen zu lassen. Die Stadtverwaltung ist dem nachgegangen und hat die Ursache in Mutterstadt gefunden.

„Nach bisherigen Recherchen der Stadtverwaltung handelt es sich wieder um den typischen Kompostgeruch wahrscheinlich von Mutterstadter Gemarkung, der sich bei den sehr geringen Windgeschwindigkeiten aus westlicher bis südlicher Richtung nur langsam abbaut“, so Stadtsprecher Florian Bittler. Der unangenehme Geruch nach Rohkompost sei am Dienstagvormittag festgestellt worden. Am Dienstagnachmittag sei entlang des Südrandes von Maudach kein auffälliger Geruch mehr wahrnehmbar gewesen. Der Wind hatte demnach inzwischen auf West bis Nordwest gedreht.

Mehrfache Beschwerden

Aus Maudach lägen aus den vergangenen Jahren vermehrt Geruchsbeschwerden vor, die sich auf die Ausbringung von Kompostmaterial beziehen. Das Kompostmaterial werde von den Landwirten über regionale Kompostieranlagen bezogen. Soweit der Verwaltung bekannt, werde nur Material aus der Kompostierung von Grünschnitt eingesetzt. Die Landwirte seien angehalten, das Material schnell einzuarbeiten. Da unterschiedliche Landwirte auf verschiedenen Feldern Kompost ausbringen, könne es nicht einem Verursacher zugeordnet werden. sal