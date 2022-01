Geschwindigkeitskontrollen in drei Ludwigshafener Stadtteilen

Ludwigshafen. Die Stadt Ludwigshafen hat für Dienstag Radarkontrollen in Rheingönheim, Mundenheim und der Pfingstweide angekündigt. Wie die Stadt außerdem mitteilte, sollen am Mittwoch in Süd, Mitte und Maudach, am Donnerstag in Ruchheim, Oggersheim und Friesenheim und am Freitag in Edigheim, Oppau und Maudach Kontrollen stattfinden. Für Samstag sind Kontrollen in Friesenheim, Oggersheim und Pfingstweide angekündigt. Kurzfristige Änderungen behält sich die Stadt vor. Kontrollen könnten auch kurzfristig an anderen Stellen stattfinden.

