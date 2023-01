Mannheimer Morgen Plus-Artikel Innenstadt Geschichtsträchtiges Haus in Ludwigshafen verkauft - Abriss geplant

Das auffällig flache Haus in der Berliner Straße 51 in Ludwigshafen ist verkauft worden. Pläne, was an die Stelle des 1910 errichteten Gebäudes kommen soll, gibt es auch schon