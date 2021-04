Gescheiterter Enkeltrick - 85-Jährige reagiert richtig

Ludwigshafen. Eine 85-Jährige aus Ludwigshafen hat am Samstag bei Anruf eines Betrügers richtig reagiert. Nach Angaben der Polizei meldete sich der vermeintliche Enkel telefonisch bei der Seniorin und verlangte eine hohe Summe an Bargeld, da er bei einer Probefahrt einen Verkehrsunfall verursacht habe und nun den entstandenen Schaden direkt begleichen müsse. Durch mehrere Nachfragen konnte die Geschädigte ihren Verdacht erhärten, dass es sich bei dem Anrufer nicht um ihren Enkel handelt, zumal sie von den besagten Enkeltrick-Betrügern mehrfach schon in den Medien gehört habe. Die Frau beendete das Gespräch und wandte sich an die Polizei. Des Weiteren rief sie im Anschluss ihren Enkel an, der ihr bestätigte, sie nicht angerufen zu haben

