Germersheim liegt vorne

Ludwigshafen. Insgesamt 3,18 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind derzeit mit Covid-19-Erkrankten belegt. Das gab das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Montag bekannt. Somit hat es eine leicht positive Veränderung zum Vortag (3,3 Prozent) gegeben. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist dagegen auf 54,8 pro 100 000 Einwohner gestiegen – am Vortag waren es noch 51,9.

Teilweise deutlich über diesem Wert liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region. Während diese in Ludwigshafen mit 70,1 genau wie an der Südlichen Weinstraße (71,3) oder Landau (85,7) noch im Mittelfeld angesiedelt ist, sind die Städte Germersheim mit 140,3, Speyer mit 136,0 sowie Frankenthal mit 100,5 regionale Spitzenreiter. Den geringsten Wert weisen dagegen Neustadt an der Weinstraße (26,3) sowie Bad Dürkheim (28,6) auf. her