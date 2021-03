Ludwigshafen. Drei Jahre Haft nach Tötung des Lebensgefährten: Im Revisionsverfahren gegen eine 50-jährige Polin hat das Landgericht Frankenthal das Strafmaß um zwei Monate reduziert. Die Ludwigshafenerin hatte ihren Ex-Freund 2019 im Streit erstochen. Der Haftbefehl wurde aufgehoben.

Dass der Fall noch einmal vor Gericht kam, lag an einem einzigen, missverständlichen Satz. In ihrem Urteil vom 12. November 2019 hatte die Erste Große Strafkammer von einer „gesteigerten verbrecherischen Energie“ der Angeklagten gesprochen. In dieser strafverschärfenden Wertung sah der Bundesgerichtshof einen Widerspruch zur übrigen Urteilsbegründung, so dass die Revision der Angeklagten teilweise Erfolg hatte. In der neuerlichen Verhandlung ging es somit allein um die Höhe der Strafe.

Entscheidend hierfür war die womöglich verminderte Schuldfähigkeit der Mutter eines erwachsenen Sohnes. „Acht bis zehn Tequila“ habe sie in der Tatnacht konsumiert, zudem selbstgebrannte Schnäpse und Amphetamine. „Die Mischintoxination war nicht unerheblich“, stellte Harald Dreßing in seinem Gutachten fest. „Zusammen mit der Erregung“ infolge vorangegangener Provokationen müsse man von einer deutlich verminderten Steuerungsfähigkeit ausgehen, so das Fazit.

Streit mit Ex-Freund eskaliert

Das spätere Opfer sei „keineswegs ein Unschuldslamm“ gewesen, sagte Richter Karsten Sauermilch. Der Mann, der bereits eine Ex-Freundin bedroht und geschlagen hatte, war in der Nacht zum 31. März 2019 mit der Angeklagten in deren Wohnung im Hemshof in Streit geraten. In dessen Verlauf soll der gelernte Vorarbeiter mit einem Küchenmesser auf seine Lebensgefährtin losgegangen sein und sie an der Schulter verletzt haben. Kurz darauf habe sie mit einem 19,5 Zentimeter langen Messer zugestochen. Der zwölf Zentimeter tiefe Einstich in den Oberschenkel ließ den Mann binnen Minuten verbluten, obwohl die 50-Jährige noch versucht hatte, Hilfe zu organisieren. „Schrecklich leid“, tue ihr der Vorfall, vor allem für die Angehörigen, beteuerte die Polin, von deren letzten fünf Beziehungen drei „durch Gewalttätigkeiten geprägt“ gewesen seien.

Die Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren ergibt sich nicht nur aus der Körperverletzung mit Todesfolge, die das Gericht als minder schweren Fall einstuft, sondern auch durch weitere Tat im November 2018. Damals hatte die Angeklagte einen Polizeibeamten bei einer Verkehrskontrolle beleidigt. Weil das Gericht keine Haftgründe sieht, wurde der Haftbefehl aufgehoben. 19 Monate hat die nicht vorbestrafte Frau in Untersuchungshaft gesessen. dtim