Gemüsenetz als Alternative

Ludwigshafen. Unter dem Motto „Mehrwegtasche statt Einwegtüte“ haben Besucher des Wochenmarkts auf dem Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz in Ludwigshafen eine Mehrwegtasche oder ein Gemüsenetz geschenkt bekommen. Ziel der Aktion im Zuge der Europäischen Woche der Abfallvermeidung, an der sich die Abfallberatung der Stadt, der Wirtschaftsbetrieb und die Verbraucherzentrale Ludwigshafen beteiligten, war es, Alternativen zu Plastiktüten aufzuzeigen. Weitere Infos gibt es bei der Abfallberatung unter Tel. 0621/504-3455 oder per E-Mail an umwelt@ludwigshafen.de. her (Bild: Christoph Blüthner)

