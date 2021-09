Gelehrt werden Worte und Werte

Ludwigshafen. Auf der Sitzung des Migrationsbeirats wurde das Sprachbildungsprogramm des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) vorgestellt. Zu der Online-Sitzung war Regionalkoordinator Dan-Marvin Frosting zugeschaltet. „Sprache ist der Schlüssel zur Integration?“ – dieser grundlegende Satz wurde mit einem Fragezeichen versehen, denn zu den reinen Sprachkursen sind inzwischen die Orientierungskurse hinzugekommen, das Gesamtpaket nennt sich Integrationskurs. Am Ende des Sprachkurses steht der „Deutsch-Test für Zuwanderer“ mit Sprachniveau B1, den über 50 Prozent der Teilnehmer erreichen.

Der Orientierungskurs ist dagegen für die soziale Kompetenz zuständig. „Hier geht es um gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit. Es werden Werte vermittelt wie Gleichberechtigung von Frauen und Männern“, so Frosting. Am Ende des Kurses steht der Abschlusstest „Leben in Deutschland“. Der Sprachkurs ist angesetzt mit 600 Unterrichtseinheiten, der Orientierungskurs mit 100.

Auch Schwächen hat das Programm, da viele verschiedene Stellen wie die Ausländerbehörde, das BAMF oder private Bildungseinrichtungen zusammenarbeiten und sich abstimmen müssen. Ein weiterer Schwachpunkt ist, dass nur Personen mit „gesichertem Aufenthalt“ einen Kurs bekommen und teils jahrelang warten müssen, bis ihr Asylantrag genehmigt wird. Die aktuelle Herausforderung ist Corona, da Kurse nur online oder überhaupt nicht stattfinden konnten und die Behörden nur teilweise geöffnet hatten. Ziel des Migrationsbeirats ist es, die flankierenden Angebote für Migrantinnen und Migranten zu erweitern, um alle Personen zu erreichen.

Ein weiteres Thema war die Vorstellung eines Projekts des Zentrums für individuelle Erziehungshilfen (LuZiE), bei dem Familien mit Migrationshintergrund als Pflegefamilien gewonnen werden sollen. Ein Info-Tag wird dazu am Donnerstag, 11. November, im Heinrich-Pesch-Haus stattfinden. Auch das Frankfurter Projekt Zukunftsbaukasten (ZuBaKa) für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund wurde vorgestellt, hier kommen Scouts für verschiedene Projekte in die Schulen. In Ludwigshafen steht das Thema „Sprache und Medien“ im Vordergrund, drei Schulen nehmen bereits daran teil.

