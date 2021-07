Geldstrafe für Vandalismus an Schule

Ludwigshafen. Wegen einer erheblichen Sachbeschädigung an einer Schule in Edigheim ist ein 24-Jähriger jetzt vom Ludwigshafener Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 4500 Euro verurteilt worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Der junge Mann hatte vor etwas mehr als einem Jahr, am 15. Juni 2020, gemeinsam mit weiteren Tatverdächtigen an der Bildungseinrichtung in der Mühlaustraße 67 Scheiben eingeschlagen (wir berichteten). Der Schaden belief sich auf rund 35 000 Euro.

Im Laufe der Ermittlungen hatten die Behörden insgesamt vier Tatverdächtige ausgemacht. Inzwischen ist das Verfahren gegen einen 19-Jährigen eingestellt worden, da dessen Täterschaft nicht nachweisbar war. Das Verfahren gegen einen 17-Jährigen wurde vorläufig – gegen noch festzusetzende Auflagen – eingestellt, so die Behörden. Gegen den vierten im Bunde, einen heute 16-Jährigen, wurde unterdessen bei einem Jugendrichter des Ludwigshafener Amtsgerichts Anklage erhoben.

Hinweis führte zu Verdächtigen

Ein Hinweis aus der Bevölkerung hatte die Polizei vor gut einem Jahr wenige Tage nach der Tat auf die Spur der vier Jugendlichen und jungen Männer geführt. Bei den Durchsuchungen der Wohnungen der zunächst Hauptverdächtigen im Alter von damals 18 und 23 Jahren stießen die Ermittler auf Beweismaterial. Dieses wiederum führte zu den beiden anderen Verdächtigen, die damals 15 und 16 Jahre alt waren. jei