Geldbeutel zweier Seniorinnen entwendet - Polizei warnt vor Taschendieben

Ludwigshafen. Unbekannte Täter haben am Montag in Ludwigshafen die Portemonnaies zweier Rentnerinnen gestohlen. Wie die Polizei berichtet, wurde beim ersten Vorfall gegen 8 Uhr einer 78-Jährigen beim Einkaufen in einem Supermarkt im Londoner Ring, Wertsachen aus einer Stofftasche geklaut. Diese hatte die Frau am Einkaufskorb befestigt und wurde auf den Diebstahl erst an der Kasse aufmerksam. Die Diebe erbeuteten einen Geldbeutel und ein Schlüsseletui, darin waren mehrere hundert Euro sowie Ausweisdokumente und eine EC-Karte. Als die Frau kurze Zeit nach dem Diebstahl ihr Konto überprüfte, hatten die Täter bereits zwei Abhebungen von ihrem Konto in Höhe von insgesamt 1500 Euro getätigt.

Der zweite Fall ereignete sich laut Polizei gegen 15 Uhr in einem Euroshop in der Bismarckstraße. Eine 77-Jährige trug ihre Handtasche auf der Schulter, als sie nach Leuchtmitteln schauen wollte. Neben ihr stand ein junger Mann, 1,80 groß, er war mit schwarzer Jacke, grauem Pullover und schwarzer Hose bekleidet. Auf dem Weg in die nächste Regalreihe bemerkte die Seniorin ein Ruckeln an ihrer Tasche und stellte fest, dass diese geöffnet war und der Geldbeutel fehlte.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei besonders in der Vorweihnachtszeit vor Taschendieben und mahnt, gut auf die eigenen Wertsachen aufzupassen und besonders wachsam zu sein.