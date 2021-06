Geldbeutel während des Einkaufs gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Eine 68-Jährige ist am Montagvormittag in einem Einkaufsmarkt in der Flomersheimer Straße in Ludwigshafen bestohlen worden. Nach Angaben der Polizei hatte die Frau ihre Handtasche in ihren Einkaufswagen gelegt. In einem Augenblick der Unachtsamkeit wurde ihr Geldbeutel, in dem sich etwa 30 Euro Bargeld sowie diverse Ausweise und Papiere befanden, gestohlen. Als die 68-Jährige an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie den Diebstahl. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/9632403 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei warnt eindringlich vor Dieben und gibt folgenden Hinweis: Legen Sie Geldbörsen nicht offen in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst dicht am Körper, wie zum Beispiel in verschlossenen Innentaschen der Kleidung.