Geldbeutel mit 700 Euro in Ludwigshafen gefunden

Ludwigshafen. Ein 32-Jähriger hat in Ludwigshafen einen Geldbeutel mit 700 Euro gefunden und dafür gesorgt, dass er wieder bei seiner rechtmäßigen Besitzerin ankommt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, lag die Geldbörse vor einem Supermarkt am Bernhard-Timm-Platz, als der Finder sie entdeckte und die Ordnungshüter informierte. Als diese eintrafen, erschien vor Ort auch eine 76-Jährige, die verzweifelt nach dem Geldbeutel suchte. Das viele Geld hatte sie zuvor abgehoben, um eine Rechnung bezahlen zu können. Erleichtert nahm sie das Portemonnaie entgegen, einen Finderlohn lehnte der 32-Jährige dankend ab.

