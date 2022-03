Geldautomat gesprengt

Ludwigshafen. Unbekannte haben im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim einen Geldautomaten gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat in der Sparkasse Vorderpfalz am Hans-Warsch-Platz um 1.41 Uhr in der Nacht zum Montag. Ob die Täter an das Geld aus dem Automaten gelangten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Auch über die Schadenshöhe konnten die Beamten am Montag noch keine genauen Angaben machen.

Die Täter entkamen zunächst unerkannt, eine Beschreibung liegt nicht vor. Fahndungsmaßnahmen der Polizei laufen. Die Ermittlungen leitet die Kriminalpolizei Ludwigshafen. Um die Kriminellen ausfindig machen zu können, hoffen die Beamten auf Zeugenhinweise. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann das unter der Telefonnummer 0621/963-27 73 oder per E-Mail an kiludwigshafen@polizei.rlp.de an die Ermittler melden. jei

