Ludwigshafen. Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Bar in der Hartmannstraße eingebrochen. Nach Polizeiangaben entwendeten die Täter aus Spielautomaten und einer Kasse Bargeld. Der Schaden wird derzeit auf 7000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise sollen an die Polizeiinspektion Ludwigshafen, Telefonnummer 0621/9632222, gegeben werden.