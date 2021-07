Ludwigshafen. Unbekannte Täter haben in dem Zeitraum 19. Juni bis 4. Juli einen PKW gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, war der graue Mazda CX-5 im Tatzeitraum in der Prälat-Caire-Straße in Ludwigshafen abgestellt. Das Fahrzeug hatte noch einen Wert von 20.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/9632773 entgegen.

