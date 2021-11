Gelände von Spedition erworben

Ludwigshafen. Für die künftige Entwicklung des Quartiers City West entlang der neuen Stadtstraße ist die Stadt Ludwigshafen jetzt einen wichtigen Schritt vorangekommen. Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft GAG habe das Gelände der Spedition Frey erworben, das am westlichsten Zipfel des künftigen Entwicklungsgebietes liegt. Das berichtete Sonja Müller-Zaman, Geschäftsführerin der LUCityEntwicklungsgesellschaft (LCE) am Montag im Stadtentwicklungsausschuss. Eineinhalb Jahre lang sei an dem Kauf gearbeitet worden, am 1. November sei das Grundstück nun offiziell übergeben worden.

Es handelt sich um eine wichtige Fläche, da ein Teil der abzureißenden Hochstraße Nord darüber verläuft. Außerdem habe das Gelände eine wichtige Scharnierfunktion zwischen Friedenspark im Norden und dem Bildungscampus mit Theodor-Heuss-Gymnasium und Anne Frank Realschule plus im Süden, so Müller-Zaman. Über den Kaufpreis machte sie keine Angaben. Die Fläche wird nun zunächst noch an die Spedition Frey weitervermietet, bis diese geeignete neue Flächen gefunden hat.

Frederik Verst, Projektentwickler im Bereich Immobilien der GAG, gab einen kurzen Einblick in die Untersuchung, mit der das Fraunhofer Institut zur Entwicklung einer Quartierstrategie beauftragt wurde. Diese soll unter anderem die Bereiche Wohnen, Bildung, Arbeit, Wirtschaft und Mobilität umfassen. Auch Lebensqualität und Umweltgerechtigkeit des neuen Stadtteils seien wichtige Bestandteile. 2022 soll die Strategie präsentiert werden. jei