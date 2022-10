Gegen höhere Gebühren

Ludwigshafen. In seiner kommenden Sitzung wird der Stadtrat über die Gebührenerhöhungen in den Bereichen Friedhöfe und Straßenreinigung entscheiden. Die Fraktion der Linken spricht sich im Vorfeld der Sitzung gegen diese geplanten Erhöhungen aus – angesichts der weiter steigenden Preise für Lebensmittel, Strom und Gas. „Menschen mit wenig Geld werden von den drastisch steigenden Preisen erdrückt und sind schon am Limit“, erklärt die Fraktion der Linken in einer Mitteilung.

Ein großer Anteil der gestiegenen Kosten resultiere aus Umständen, für die nicht die Betroffenen verantwortlich seien. Leider werde hinsichtlich der Gebühren die konkrete finanzielle Situation von Bevölkerungsgruppen nicht berücksichtigt, so dass für Menschen mit wenig Geld zusätzliche Gebührenerhöhungen eine besondere Härte bedeuten. Deshalb werde die Linksfraktion den Gebührenerhöhungen nicht zustimmen. red