„Geflüchtete aufnehmen“

Ludwigshafen. Die Fraktion Grünes Forum und Piraten im Stadtrat Ludwigshafen appelliert nach eigenen Angaben an die Stadt und das Land Rheinland-Pfalz, sich angesichts der humanitären Katastrophe in Afghanistan für eine zügige und unbürokratische Aufnahme von Menschen aus Afghanistan einzusetzen.

Die Städte Mannheim und Heidelberg hätten sich bereits bereiterklärt, zusätzliche Flüchtlinge und Ortskräfte aufzunehmen. Ludwigshafen habe sich mit der Entscheidung des Stadtrats vom 4. November 2019 zu einem „Sicheren Hafen“ und damit bereit erklärt, mehr Geflüchtete aufzunehmen, als der sogenannte „Königsteiner Schlüssel“ verpflichtend vorsehe.

Wie die Partei in einer Pressemitteilung erklärt, appelliert sie zudem an die Bundesregierung und die Abgeordneten in der Rhein-Neckar-Region, eine funktionierende und mit dem nötigen moralischen Willen betriebene Luftbrücke zu installieren, um möglichst viele Menschen in Sicherheit zu bringen. Außerdem zeigte sich die Fraktion entsetzt über die „grob falsche Einschätzung“ der Sicherheitslage und kritisierte die Bundesregierung. red