Gefahrstoffaustritt löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Ludwigshafen. Ein abgestürzter Tankcontainer mit Gefahrgut hat am Mittwochnachmittag einen Feuerwehreinsatz in Ludwigshafen-Nachtweide ausgelöst. Wie die Feuerwehr mitteilte, kam es gegen 18.07 Uhr zu einem Gefahrstoffaustritt in der Muldenstraße. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte stellten eine leichte Leckage am Container fest. Eine BASF-Werkfeuerwehr hatte die Einsatzlage bereits gesichert. Die Feuerwehr Ludwigshafen sicherte den Brandschutz und führte umfangreiche Messfahrten in der Umgebung der Einsatzstelle durch. Die BASF-Werkfeuerwehr pumpte das Gefahrgut schließlich in einen Ersatztankraum um.

Für die Umgebung bestand zu keiner Zeit eine Gefährdung. Es kam zu keinen verletzten Personen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 22 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, vier Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Oppau, der Rettungsdienst, der Katastrophenschutz, die BASF-Werkfeuerwehr mit zehn Einsatzkräften und drei Fahrzeugen sowie die Versorgungseinheit des Katastrophenschutzes Ludwigshafen.