Ludwigshafen. Eine 18-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall in Ludwigshafen am Mittwochmittag leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wechselte ein 48-jähriger Autofahrer ohne zu blinken auf den linken Fahrstreifen am Schänzeldamm, um zu wenden. Dabei übersah er das Fahrzeug der jungen Frau und stieß mit ihr zusammen. Der Sachschaden liegt in Höhe von 15.000 Euro und beide Autos mussten abgeschleppt werden.

