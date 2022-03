Gefährliche Körperverletzung in Ludwigshafen-Mitte

Ludwigshafen. In der Schulstraße ist es am Samstagabend zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam es vor einer Kneipe zwischen einem 28-jährigen aus Ludwigshafen und einem 27-jährigen aus Ludwigshafen zu einem Streit. Dieser entstand, da der 28-jährige zuvor mehrfach Frauen plump angesprochen hat und der 27-jährige ihn darauf ansprach. In dem Streit schlug der 28-jährige mit einer Bierflasche nach dem anderen Mann. Er traf ihn glücklicherweise aber nur leicht an der Stirn, sodass ein Kratzer entstand. Danach kam es zu einem Gerangel zwischen beiden Personen, nach welchem der 28-jährige die Örtlichkeit verließ, noch bevor die Polizei vor Ort eintraf. Der Mann konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen und festgenommen werden. Da der Mann der Polizei gegenüber sehr aggressiv war, wurde er auf die Dienststelle verbracht, um die Nacht im Gewahrsam zu verbringen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

