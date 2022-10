Gefährliche Körperverletzung in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Eine 41-Jährige und ein 47-Jähriger sind Montag Nacht gegen 1.50 Uhr an einer Bushaltestelle am Berliner Platz in Ludwigshafen angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden die beiden mit Reizgas besprüht. Die Opfer wurden zunächst von zwei Männern nach einer Zigarette gefragt, als sie dies verneinten, sprühte einer der Männer mit Reizgas und hielt ein Messer in der Hand. Die Personen flüchteten, konnten jedoch in der Nähe durch alarmierte Polizeikräfte kontrolliert werden.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 53- und einen 31-jährigen Mann. Der 53-Jährige, der zuvor mit Reizgas gesprüht haben soll, war deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,99 Promille. Ihm wurde zur Feststellung der Schuldfähigkeit im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Beide müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.