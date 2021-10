Gefährliche Körperverletzung bei Kerwe in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Eine Gruppe Jugendlicher hat drei 15 bis 16-Jährige am Samstagabend in Ludwigshafen angegriffen und verletzt. Wie die Polizei mitteilte, waren die drei auf der Kerwe in Rheingönheim, als sie gegen 21 Uhr von mehreren anderen Jugendlichen angegriffen und angepöbelt wurde. Laut Polizei kam es zu Schlägen und Tritten. Die Jugendlichen führten den Streit auf dem Hohen Weg auf Höhe der Endhaltestelle Rheingönheim weiter, teilte die Polizei mit. Auch der 53-Jährige Vater von einem der Jugendlichen sei mehrfach ins Gesicht geschlagen worden. Der 53-Jährige wurde daraufhin demnach bewusstlos und ging zu Boden.

Die unbekannten Täter seien noch geflüchtet, bevor die Polizei eingetroffen war. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefon 0621 963-2122 oder per Email an piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.