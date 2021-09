Gefährdet Filmfestival das Ökosystem?

Ludwigshafen. Mit einem Appell zur Corona-Impfung eröffnete Christoph Heller (CDU) die Ortsbeiratssitzung. Nur so lasse sich ein Ende der Pandemie herbeiführen, sagte der Ortsvorsteher. Dass das Leben in Ludwigshafen allmählich „normaler“ werde, stelle er mit Zufriedenheit fest. Außenveranstaltungen fänden wieder statt, in den Kneipen herrsche reger Betrieb. Was in der Südlichen Innenstadt weniger gut funktioniert, ist die Nutzung von Veranstaltungsorten für private Feiern. Wer sein Event im Pfalzbau stattfinden lassen wolle, müsse tief in die Tasche greifen, beklagte Heller. Miete und Nebenkosten beliefen sich pro Tag auf stolze 8.000 Euro – was insbesondere Vereine mit Blick auf ihre krisenbedingt angespannte Finanzsituation kaum stemmen könnten.

Jens Brückner (Grüne) wies darauf hin, dass es zwar alternative Eventlocations wie „Das Haus“ gebe, die Unterstützung der Vereine jedoch eine wichtige Aufgabe bleiben müsse. Die Lukom betont, dass den Vereinen bereits ein Rabatt von 20 Prozent auf den Listenpreis eingeräumt werde. Eine weitere Bezuschussung könne nur über die Stadt geschehen. Um die Kosten zu überprüfen und ein gemeinschaftliches Leben in Ludwigshafen zu bewahren, beschloss der Ortsbeirat einstimmig, Gespräche mit der Lukom aufzunehmen.

Wenig Orte für private Feiern

Der Aufbau des Filmfestivals wird kritisch beäugt. © Christoph Blüthner

Auch soll eine Übersicht mit Orten erstellt werden, an denen private Feiern in mittlerer Größenordnung möglich sind. Gerade bei Hochzeiten gibt es nach der Erfahrung von Lorena Schmitt (SPD) Probleme. Ein Ärgernis für Besucher ist der Parkplatz an der Pegeluhr. „Hier sieht es aus wie Sau“, machte Heller seinem Unmut über die vernachlässigte Fläche Luft. Die zuständige Wasserstraßenverwaltung des Landes Rheinland-Pfalz wird nun um die Instandsetzung gebeten. In Gang kommt die Montage des Knödelbrunnens in den Bürgerhof. Der Planungsprozess erfolgt in Kooperation mit der GAG, über den Sachstand wird Anfang 2022 berichtet. Inzwischen hat der Ortsbeirat die grafischen Aufbaupläne des Festivals des Deutschen Films für die letzten zehn Jahre erhalten. Hintergrund des Antrags der Grünen-Fraktion ist die Wahrnehmung, dass sich das Filmfest räumlich im Wiesenbereich des Stadtparks sowie im Schilfgürtel unterhalb der Hannelore-Kohl-Promenade ausbreitet. Damit wäre der Schutz des Ökosystems im Landschaftsschutzgebiet nicht mehr gewährleistet. In eine ähnliche Richtung zielte die Anfrage eines Bürgers, der auf Nägel hinwies, die während des Filmfestivals in den Wurzelbereich eingeschlagen wurden. Zudem hätten 15 Tonnen schwere Fahrzeuge die Grünflächen befahren.

Der Ortsbeirat leitet die Beschwerde an die Verwaltung mit der Bitte um Prüfung weiter. Selbiges gilt für die Situation auf dem Rheinvorlandgelände. Anwohner monierten auch hier die Zerstörung von Flora und Fauna durch schweres Gerät. Darüber hinaus setzt sich der Ortsbeirat dafür ein, dem innerstädtischen Temperaturanstieg durch natürliche und bauliche Maßnahmen entgegenzuwirken.

