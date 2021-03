Ludwigshafen. Mit einer Zeremonie am Grab auf dem Hauptfriedhof hat die Stadt Ludwigshafen am Mittwoch zu dessen 50. Todestag ihres Ehrenbürgers Friedrich Wilhelm Wagner gedacht. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und Marlene-Charlotte Siegel, Sprecherin der Freireligiösen Landesgemeinde Pfalz, legten Kränze nieder.

Wagner wurde am 28. Februar 1894 in Ludwigshafen geboren. Im Dezember 1961 wurde er zum Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts gewählt, dessen zweitem Senat er bis 1967 vorstand. Zu seinem 70. Geburtstag im Jahr 1964 verlieh die Stadt dem SPD-Politiker die Ehrenbürgerwürde. Der Freireligiösen Gemeinde gehörte er bereits seit seiner Kindheit an. Am 17. März 1971 starb er in seiner Heimatstadt. „Der Lebensweg von Friedrich Wilhelm Wagner ist der eines aufrechten Demokraten und eines herausragenden Juristen“, so Steinruck. jei