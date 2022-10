Gedenkandacht nach Messerattacke in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Rund 400 Menschen haben am Dienstag bei einer Gedenkandacht in der Christ-König-Kirche in Ludwigshafen der beiden Männer gedacht, die genau vor einer Woche in Oggersheim Opfer einer brutalen Messerattacke geworden sind.

Die Stellvertreterin des Dekans, Pfarrerin Kerstin Bartels fand emotionale Worte: "Weil es unfassbar ist, darum kommen wir jetzt zusammen. Als Angehörige, als Trauernde, als Freundinnen und Freunde, als Kolleginnen und Kollegen, als Erschrockene und Erschütterte." Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck rang nach der Gedenkandacht um Worte. Der Angriff habe die Stadt schwer getroffen, sagte sie . Manche Wunden würden wahrscheinlich nie heilen. "Auch mein Herz ist verwundet", so die Oberbürgermeisterin.