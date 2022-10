Gedenkandacht für die Opfer des tödlichen Messerangriffs in Oggersheim

Ludwigshafen. Eine Woche nach dem tödlichen Messerangriff in Oggersheim soll eine Gedenkandacht für die Opfer stattfinden. Dies teilte die Stadt Ludwigshafen am Sonntag in einer Pressemitteilung mit. Demnach laden die evangelische und katholische Kirche gemeinsam mit der Stadt am Dienstag, 25. Oktober 2022 um 12.30 Uhr in die Christ-König-Kirche, Hölderlinstraße 28, ein. Die Andacht werde interreligiös gestaltet. Von 12.20 bis 12.30 Uhr, also genau der Zeit in der die Tat letzte Woche stattgefunden hat, werden davor die Kirchenglocken läuten. Ab 12.30 Uhr ist die Bevölkerung zur Andacht mit kurzen Textimpulsen, Gebeten und Orgelmusik in der Kirche willkommen. Es werde die Möglichkeit geben, Kerzen zu entzünden und die Notfallseelsorge halte sich außerdem für Gespräche bereit. Ein Spendenkonto für die Familien der Opfer wird laut der Stadt derzeit eingerichtet. Zudem stehe Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck in engem Kontakt zu den Angehörigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1