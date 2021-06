Ludwigshafen. Das Klinikum Ludwigshafen hat seine Geburtshilfe wieder in Betrieb genommen. Die Station sei mit voller Leistung zurück, teilte das Krankenhaus am Dienstag mit. Damit geht eine etwa siebenmonatige Corona-Unterbrechung zu Ende. Im November 2020 war das Angebot der Geburtshilfe wegen der hohen Anzahl an Covid-Patienten im Klinikum unterbrochen worden, um personelle Kapazitäten für den Kampf gegen das Coronavirus frei zu haben, „aber auch, um die werdenden Mütter keiner unnötigen Gefahr auszusetzen“, so eine Sprecherin.

AdUnit urban-intext1

Nachdem die Fallzahlen nun auch in Ludwigshafen wieder sinken, stehe das Team der Geburtshilfe unter Leitung des Chefarztes der Frauenklinik, Klaus Baumann, werdenden Eltern wieder uneingeschränkt zur Verfügung.

Das umfassende Sicherheitskonzept des Klinikums stelle sicher, dass werdende Eltern die Station mit einem guten Gefühl aufsuchen können. „Selbstverständlich darf eine Begleitperson die werdende Mutter auch während der Geburt unterstützen und dabei bleiben. Auch junge Väter müssen keine Sorge haben, die Frauen und Neugeborenen bei uns nicht besuchen zu dürfen“, so Baumann. Elternabende mit Informations- und Besichtigungsangeboten können individuell vereinbart werden – unter Telefon 0621/503-32 78 oder per E-Mail an strehmen@klilu.de. jei