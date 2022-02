Gebete für den Frieden

Ludwigshafen. Angesichts der Geschehnisse in der Ukraine laden das katholische Dekanat und der protestantische Kirchenbezirk Ludwigshafen zu Friedensgebeten ein. Die Pfarrei HIl. Petrus und Paulus will bereits an diesem Montag, 28. Februar, um 19 Uhr in der katholischen Stadtkirche St. Ludwig Trauer und Mitgefühl für die betroffenen Menschen ausdrücken. Das Friedensgebet soll jeden Montag bis Ostern gehalten werden. Bereits um 18 Uhr gestalten in der Kirche St. Bonifaz in der Gartenstadt die Pfarrer Markus Spreckelsen und Josef D. Szuba einen ökumenischen Gottesdienst. Der protestantische Kirchenbezirk lädt am Mittwoch, 2. März, 18 Uhr, in die Melanchthonkirche ein. In den folgenden Wochen bis Ostern soll das Friedensgebet anstelle der „Zwischenzeit“ in der Apostelkirche seinen Platz haben. jei

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1