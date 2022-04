Geballte Kultur für die Ukraine

Ludwigshafen. Der Sonntag stand in Ludwigshafen ganz im Zeichen der Ukraine-Hilfe, denn es fanden gleich zwei Benefiz-Aktionen statt. Bei der BASF gab es eine Matinee im Feierabendhaus, im Kulturzentrum das Haus veranstaltete die Stadt Ludwigshafen ein Nachmittagsprogramm mit verschiedenen Künstlern aus der Region. Klassische Musik von Chopin wurde bei der Matinee gespielt von den Pianisten Alexej Gorlatch, geboren in Kiew, und Dmitry Ablogin aus Moskau. Mit ihrer unterschiedlichen Herkunft wollten die beiden Künstler ein Zeichen für die Völkerverständigung setzen. Der Erlös geht über die BASF-Stiftung unter anderem an die Uno-Flüchtlingshilfe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beim Nachmittag im Kulturzentrum hatte die Stadt Solisten und Gruppen auf die Bühne gebracht, die unentgeltlich auftraten. Spenden konnten die Besucher im Foyer beim Kauf von Kaffee und Kuchen, die die Helfer gebacken hatten, oder beim Besuch der Cocktailbar des Kunstvereins. „Wir haben einen Aufruf gestartet, und es haben sich viele lokale Kulturschaffende gemeldet“, sagte Stefanie Bub vom Kulturbüro. Der Erlös des Nachmittags fließt in die Kinderhilfe Ukraine – Rhein-Neckar für Novograd-Volynskij.

Die Stadt liegt im Norden der Ukraine. Den Hilfsverein gibt es seit 2014, er wurde gegründet von Valentyna Sobetska, die von dort stammt und seit 2013 in Ludwigshafen lebt. Für den Verein engagiert sich auch Traudl Gleich, SPD Ludwigshafen. „Ich sammle über Instagram, Twitter und Facebook Sachspenden, die ich dann bei den Leuten abhole. Meine Mutter stammt aus der Ukraine. Sie wurde im Zweiten Weltkrieg mit elf Jahren verschleppt. Sie war Zwangsarbeiterin in Otterstadt, dort hat sie auch einen Stolperstein“, sagte Gleich.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Monika-Margret Steger moderiert

Die Mutter, Maria Tremmel, ist inzwischen 93 Jahre alt. „Die Freizeitstätte Ludwig-Wolker-Haus wird in Zukunft Treffpunkt für geflüchtete Ukrainer sein, dort gehe ich auch hin, mit einem Dolmetscher neben mir. Eine schöne Sache.“

Auf der Bühne gab es ein abwechslungsreiches Programm, das von Schauspielerin und Musikerin Monika-Margret Steger moderiert wurde. Den Anfang machte das Jazz Ensemble „Jazz It“ der Städtischen Musikschule Ludwigshafen mit zwei Jazz-Klassikern, darunter das beliebte „Moon River“ aus „Frühstück bei Tiffany“. Vom Ensemble des Prinzregententheaters gab es beeindruckende szenische Darstellungen von zwei Anti-Kriegs-Gedichten von Erich Kästner, in denen der Autor die Grauen des Ersten Weltkrieges verdeutlicht hat: „Die andere Möglichkeit“ (1930) und „Verdun, viele Jahre später“ (1932). Beide Gedichte scheinen eine weitere Katastrophe, den Zweiten Weltkrieg, vorauszusehen und wirken angesichts des Ukraine-Krieges besonders aktuell.

Meditative Klänge waren zu hören von Wolfgang Wendel, der auf der chinesischen Xiao-Flöte ein ukrainisches Frühlingslied mit Improvisationen spielte, zwei Songs mit E-Gitarre kamen von Singer-Songwriter Starry Genes, der die jüngere Generation vertrat. „Wind of Change“ von den Scorpions hatten Monika-Margret Steger (Gesang), Björn Klumpp (Gitarre) und Isabell Eichenlaub (Cello) auf besondere Weise abgewandelt, so dass der Song so klang, als wäre der Traum vom Wandel nie Wahrheit geworden.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Grafiker Klaus Kern versteigerte eine 3D-Grafik mit dem Titel „Blutcocktail“ für 60 Euro, danach hieß es: „Sebi rockt“ – Sebastian Hochwarth sang zwei bekannte Friedenslieder, „Imagine“ von John Lennon und „Wozu sind Kriege da“ von Udo Lindenberg. Manfred Dechert und Hasan Özdemir lasen Gedichte vor, Percussionist Tayfun Ates erzeugte sphärische Klänge mit seiner Hangdrum. Im Foyer spielte Silke Wolff auf ihrem Saxofon.