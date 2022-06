Geachtet und wertgeschätzt

Ludwigshafen. Der ehemalige SPD-Stadtrat und Ortsvorsteher von Friesenheim Reinhold Schuhmacher (Bild) wird an diesem Sonntag, 19. Juni, 75 Jahre alt. „Reinhold Schuhmacher ist ein engagierter Sozialdemokrat. Verlässlichkeit, Sozialkompetenz und sein steter Einsatz für das Gemeinwohl zeichnen ihn aus“, sagt SPD-Chef David Guthier über den Jubilar. „Er hat sich sowohl in der Partei als auch in der Bürgerschaft hohe Achtung, Wertschätzung und Vertrauen erworben.“

Geboren wurde Schuhmacher im Stadtteil Hemshof, der SPD trat er im Jahr 1971 bei. Dem Stadtrat gehörte er von 1994 bis 2009 an, dem Ortsbeirat Friesenheim von 1989 bis 1999 – davon sieben Jahre als Ortsvorsteher. Auf seine Initiative wurden im Stadtteil etwa das Sternstraßenfest und der Weihnachtstreff ins Leben gerufen.

Seine politischen Schwerpunkte hatte der langjährige BASF-Mitarbeiter in den Themen Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt und Verkehr sowie Ver- und Entsorgung. Bei der BASF gehörte er dem Betriebsrat an. Daneben wirkte er viele Jahre als ehrenamtlicher Richter am Landgericht Frankenthal. jei (Bild: T. Tröster)