Gaststättenmobiliar als Schlagwerkzeug verwendet

Ludwigshafen. Die Hauptaggressoren bei einer Auseinandersetzung zweier Streitparteien sind im Ludwigshafener Stadtteil Gartenstadt von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Wie die Beamten mitteilten, müssen sie sich wegen des Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten.

In der Nacht zu Samstag entwickelte sich in einer in der Maudacher Straße ansässigen Gaststätte aus einer Meinungsverschiedenheit heraus eine handgreifliche Auseinandersetzung, die sich auf die Straße vor der Gaststätte verlagert hatte. Im Rahmen des Gesamtgeschehens beschädigten die beiden 37- und 42-jährigen Hauptaggressoren Gaststättenmobiliar und verwendeten dieses teilweise als Schlagwerkzeuge, wodurch es zur Beschädigung eines geparkten Pkw kam.

Die alkoholisierten Hauptaggressoren wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten auf der Dienststelle in Gewahrsam genommen und müssen sich wegen des Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten.