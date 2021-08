Gaststätte versiegelt

Ludwigshafen. Wegen diverser Verstöße, unter anderem gegen die Corona-Verordnung, ist eine Gaststätte in Ludwigshafen durch den Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) geschlossen worden. Gegen 1.30 Uhr am Sonntagmorgen beschwerten sich Anwohner zunächst über laute Musik und Stimmen, wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Lärmbeschwerde berechtigt war, und konfrontierten die verantwortliche Person. Weder die 19-jährige Angestellte noch die von ihr bewirteten Gäste trugen beim Gang durch die Gaststättenräume eine Maske. Von einer notwendigen Kontakterfassung wollte die junge Frau nichts gewusst haben. Auch Desinfektionsmittel gab es im Eingangsbereich nicht.

Daneben wies die Beschilderung des Notausgangs Mängel auf und der Durchgang selbst war durch Sperrmüll versperrt. Da die Inhaberin des Lokals nicht zu erreichen war, veranlasste der KVD die Schließung. Wegen der Summe der Verstöße wurden der Schlüssel sichergestellt und die Zugänge versiegelt. jei