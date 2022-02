Ludwigshafen. Am frühen Mittwochabend ist in einem Mehrfamilienhaus Gasgeruch gemeldet worden. Feuerwehr und die TWL überprüften die Leitung - es ergab sich eine geringe Undichtigkeit an einer Verschraubung am Zählerwerk. Evakuierungsmaßnahmen waren aufgrund der Geringfügigkeit laut Polizei nicht erforderlich. Die kurzfristigen Absperrmaßnahmen führten zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen.

