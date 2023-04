Gasgeruch in Ludwigshafen: Menschen müssen Wohnungen verlassen

Ludwigshafen. Wegen ausgetretenem Gas sind in Ludwigshafen am Samstagmorgen 32 Menschen aus zwei Wohnhäusern vorsorglich evakuiert worden. Wie die Feuerwehr Ludwigshafen mitteilt, handelt es sich um Häuser in der Bayernstraße. Die Bewohner könnten sich in einem Bus aufhalten und würden auch versorgt. Verletzt sei niemand.

Suche nach Gasleck

Die Technischen Werke Ludwigshafen hätten eine erhöhte Gaskonzentration gemessen und seien bei der Suche nach der Ursache dafür auf eine Stromleitung im Keller eines der beiden Häuser gestoßen. Der Boden sei aufgegraben worden, um nach einem Gasleck zu suchen.

Wann die Leute in ihre Wohnungen zurückkehren können, war zunächst noch unklar. Die Polizei unterstütze den Einsatz, teilte eine Sprecherin mit.