In der Kleingartenanlage an der Brunckstraße im Ludwigshafen Norden bei Friesenheim ist am vergangenen Freitag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr Ludwigshafen in einer Presseinformation mitteilte, wurden ihre Einsatzkräfte kurz nach 19 Uhr zu einem größeren Brand gerufen, bei dem Büsche in Flammen aufgegangen waren. Verletzt wurde niemand.

