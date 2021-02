  GAG-Rohbau bis Juni fertig

Ludwigshafen. Der achtstöckige Wohn- und Geschäftskomplex in der Fußgängerzone am Eingang zum Bürgerhof nimmt Formen an. „Wir sind weiterhin im Zeit- und Kostenplan. Der Rohbau soll Anfang Juni fertig sein“, sagt eine Sprecherin der städtischen Immobiliengesellschaft GAG über das 15,1 Millionen Euro teure Projekt. Ende Februar werde mit den Dachdeckerarbeiten begonnen. Die 22 Wohnungen würden ab Frühjahr vermarktet. Die Gewerbeflächen sind laut GAG bereits vermietet, nähere Angaben zu den künftigen Nutzern machte das Unternehmen indes nicht. ott

