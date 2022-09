Mannheimer Morgen Plus-Artikel Benckiserstraße GAG-Neubau in der Ludwigshafener Innenstadt: Alle Wohnungen schon belegt

Einige Monate nach der Fertigstellung hat die GAG jetzt die offizielle Einweihung für ein neues Gebäude an prominenter Stelle gefeiert. Die Verantwortlichen erläuterten, was das besondere an dem Projekt ist