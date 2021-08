Gafferunfall nach Kollision

Ludwigshafen. Eine Kollision zwischen einem zivilen Polizeifahrzeug und einem Motorradfahrer, der dabei schwer verletzt wurde, hat in Ludwigshafen zu einem Folgeunfall wegen eines Gaffers geführt. Wie die Polizei mitteilte, war ein 43-jähriger Kriminalpolizist mit dem Dienstfahrzeug am Donnerstagmorgen gegen 7.49 Uhr auf der Lagerhausstraße in Richtung Wittelsbachstraße bei stockendem Verkehr unterwegs. Aufgrund des langsamen Verkehrsflusses überholte ein 80 Jahre alter Harley-Davidson-Fahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war, mehrere Autos links. An der Einmündung zur Scharnhorststraße bog der 43-Jährige mit seinem Wagen links ab und stieß dabei mit dem überholenden Biker zusammen. Dieser kam ins Schlingern und stürzte zu Boden. Er verletzte sich schwer und wurde von dem 43-Jährigen und seiner Beifahrerin erstversorgt und später in ein Krankenhaus gebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An der Ampel aufgefahren

Während der Unfallaufnahme wurden die Fahrstreifen der Lagerhausstraße abwechselnd gesperrt, der Verkehr wurde geregelt. An der Kreuzung Lagerhaus-/Wittelsbachstraße kam es in der Folge zu einem Unfall, weil ein 24-jähriger Gaffer durch den Motorradunfall abgelenkt war. Während ein 55- und ein 56-jähriger Autofahrer vor ihm abbremsten, fuhr er an einer roten Ampel voll auf. Die Fahrzeuge der beiden anderen Verkehrsteilnehmer wurden ineinandergeschoben. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 18 000 Euro. jei