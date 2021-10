Gaffer behindern Notarzt

Ludwigshafen. Wegen uneinsichtiger Gaffer musste die Polizei am Freitag auf dem Hemshof einschreiten. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, musste dort gegen 18 Uhr ein einjähriges Kind reanimiert werden. Weil sich jedoch rund 150 Schaulustige im Bereich der Kanalstraße/Prinzregentenstraße versammelt hatten, gab es für den Kindernotarzt kein Durchkommen zur Einsatzstelle. Erst als die Polizei einschritt und mehrere Platzverweise gegen Schaulustige aussprach, konnte der Notarzt dem Kind zur Hilfe eilen. Glücklicherweise setzte bereits im Krankenwagen die Atmung des Einjährigen wieder ein und es wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz appelliert in diesem Zusammenhang dringend, Einsatzkräfte nicht zu behindern. „Im Notfall zählt jede Sekunde. Auch SIE können in eine Notlage geraten“, heißt es in einer Mitteilung. Zudem gilt: Wer einen Unfall beobachtet, filmt oder fotografiert statt zu helfen, gilt laut Gesetz als Gaffer. Und diesen droht – je nach Situation und Tatbestand – bis zu 1000 Euro Bußgeld. In gravierenden Fällen kann es sogar zu einer Freiheitsstrafe kommen. her