Gabriele Popp päppelt Igel auf für Ludwigshafener Trassenwald

Vier Igel haben in Friesenheim ein neues Zuhause gefunden. Gabriele Popp, Gründerin der Interessengemeinschaft „Igel- und Naturfreunde der Neckarpromenade“, wildert die stacheligen Tiere in einem Garten aus, der per Durchschlupf mit dem Trassenwald verbunden ist. „Als ich das Areal zum ersten Mal sah, hielt ich es sofort für bestens geeignet“, sagt sie. Das perfekte „Igelnest“ für die

