FWG Ludwigshafen sieht Land in der Pflicht

Ludwigshafen. Die FWG Ludwigshafen fordert die rheinland-pfälzische Landesregierung auf, sich vermehrt bei der Bekämpfung der Probleme im Stadtteil Hemshof einzuschalten. Das Innenministerium müsse ein Sofortprogramm zu Verbesserung der Situation auflegen, das sich auf valide Zahlen stütze, fordert Fraktionschef Rainer Metz in einer Mitteilung. Anlass ist die Antwort der Landesregierung auf eine kleine Anfrage der Freien Wähler im Landtag, die von der Ludwigshafener Fraktion als „erschreckend“ bezeichnet wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So stehe in der schriftlichen Antwort wörtlich: „Nach Mitteilung des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wurden im Zeitraum vom 30. August 2020 bis 29. August 2021 in der Zeit von 19 bis 6 Uhr 43 Fußstreifen dokumentiert. Daneben wird der Stadtteil Hemshof/Nord mehrmals täglich mit Funkstreifenwagen bestreift. Eine statistische Erhebung dieser Fahrzeugstreifen erfolgt nicht. Eine valide Aussage ist hierzu nicht möglich.“ Die FWG kritisiert, dass das Land in der Antwort keinerlei neue Aktivitäten ankündigt, sondern die bestehenden Strukturen als ausreichend bezeichnet. Dass sich die Situation in dem Bezirk mit Drogendelikten, wildem Müll und Parkplatzchaos deutlich verschlechtert habe, spiele für das Ministerium offenbar keine Rolle. „Die Landesregierung zeigt starke Defizite beim Umgang mit den Herausforderungen einer Großstadt“, so Metz.

Die Probleme im Hemshof sind in den vergangenen Wochen durch Schilderungen von Bürgern wieder vermehrt ins Gespräch geraten. jei