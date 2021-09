Ludwigshafen. Eine Fußgängerin ist am Donnerstagabend in Ludwigshafen von einem Auto erfasst und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei überquerte die 35-Jährige eine Straße und wurde dabei von einem 62-jährigen Autofahrer übersehen. Es kam zum Zusammenstoß und die 35-Jährige stürzte. Die 35-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht, über die Schwere der Verletzungen liegen keine Angaben vor.

